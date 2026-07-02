Мотоциклисту оторвало ногу в ДТП с внедорожником под Санкт-Петербургом

Дачный поселок стал местом кровавой драмы: мотоцикл и внедорожник столкнулись так, что байкеру оторвало ногу. Видео с места происшествия, где слышны душераздирающие крики, уже разлетелось по сети.

Как сообщает канал «Mash на Мойке» на платформе Макс, страшное ДТП случилось вечером 1 июля в поселке Комарово под Санкт-Петербургом. По предварительным данным, девушка за рулем внедорожника выезжала с парковки и, судя по всему, не заметила приближающийся мотоцикл. Удар пришелся прямо на двухколесный транспорт, в результате чего байкер получил страшную травму — ему оторвало ногу.

На кадрах, попавших в сеть, видно, как очевидцы пытаются оказать пострадавшему первую помощь до приезда скорой. Мужчина истошно кричит от боли, а люди вокруг делают все возможное, чтобы облегчить его страдания. Прибывшие медики экстренно госпитализировали раненого в реанимационное отделение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и устанавливают степень вины каждого участника аварии.