В раскаленной легковушке нашли младенца, мать появилась только через 40 минут

Утро в Хабаровске едва не обернулось трагедией: прохожие услышали душераздирающий плач из запертого автомобиля и обнаружили внутри младенца. Родительский эгоизм в очередной раз едва не стоил жизни ребенку.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях и региональные паблики, инцидент произошел в Хабаровске. Прохожие заметили запертую иномарку, из которой доносился надрывный плач. В салоне, на раскаленной солнцем сиденье, находилась годовалая девочка. Жара в городе стояла июльская, и время работало против малышки.

Понимая, что счет идет на минуты, неравнодушные горожане не стали дожидаться хозяев авто. Они разбили стекла, извлекли плачущего ребенка из душного плена и передали его прибывшим медикам. К счастью, девочка была жива.

Когда спустя 40 минут на месте происшествия появилась мать, ее реакция шокировала спасателей. Вместо того чтобы броситься к дочери, женщина принялась возмущаться повреждениям имущества и требовать объяснений от тех, кто спас жизнь ее ребенку. Свои действия она объяснять отказалась.

Это происшествие напоминает недавнюю историю, которую рассказывал портал «АвтоВзгляд»: в Таштаголе мать оставила семилетнего сына в машине, пока выбирала путевку в турагентстве. Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания: он впал в кому из-за теплового удара.