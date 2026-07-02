Женщина-водитель психанула в очереди на АЗС и попыталась задавить сотрудника

Топливный дефицит, охвативший страну, стал настоящим тестом на человечность. И многие, увы, его не проходят. Очередной пример — Новосибирск, где автоледи на Peugeot решила, что ее желание заправиться важнее безопасности и даже жизни другого человека. Эгоизм, помноженный на нервный срыв — вот что мы видим в этой истории.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел на улице Никитина в Новосибирске. Сотрудник автозаправочной станции выставил перед автомобилем конус, чтобы оградить опасную зону — рядом из бензовоза сливали топливо. Но женщина за рулем Peugeot не обратила на это внимания. Ей не терпелось добраться до колонки. Она начала потихоньку наезжать на конус, а затем и на самого работника, который стоял рядом и не ожидал такой агрессии. Мужчина едва успел отскочить.

К счастью, никто не пострадал. Однако этот случай — лишь один из многих, которые ежедневно появляются в новостях по всей стране. Топливная «лихорадка» обнажила худшие черты людей: готовность рисковать чужим здоровьем ради нескольких литров бензина, пренебрежение элементарной безопасностью и полное отсутствие эмпатии. Кажется, что в погоне за топливом люди забывают о том, что рядом с ними — такие же люди, у которых есть семьи и право на жизнь.

Госавтоинспекция уже начала проверку по данному факту, но главный вопрос остается открытым: когда мы научимся сохранять человеческое лицо даже в кризис?