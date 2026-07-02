Суд взыскал 25 млн с угонщиков, охотившихся на Toyota и Lexus под Кемерово

В Кузбассе вынесен приговор двум автоугонщикам, которые за несколько месяцев похитили элитные иномарки на сумму, сопоставимую с годовым бюджетом небольшого города. Умело отключая сигнализации и перебивая номера, они чувствовали себя неуязвимыми.

Как сообщает Гурьевский городской суд Кемеровской области, приговор вынесен двум жителям региона, которые в период с июля по октябрь 2024 года промышляли хищением дорогостоящих автомобилей. Действуя в сговоре, они использовали специальное оборудование для отключения штатных систем сигнализации и иммобилайзеров, что позволяло им беспрепятственно завладевать машинами Toyota и Lexus, не привлекая внимания. Также злоумышленники забирали все ценное имущество из салона.

Общая сумма ущерба от их противоправных действий превысила 44 миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали свою вину. Один из них оказался причастен к четырем эпизодам кражи в особо крупном размере и к шести случаям подделки идентификационных номеров. Второй фигурант участвовал в одном эпизоде хищения и двух эпизодах, связанных с изменением маркировки.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы для организатора и 2 года — для его сообщника. Кроме того, гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 25,3 млн рублей были удовлетворены полностью. Это означает, что осужденным придется возместить причиненный ущерб из своего имущества и заработка в колонии.