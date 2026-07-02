Водитель чудом выжил после удара молнии в автомобиль

Возвращаясь домой по улице Текучева, житель Ростова-на-Дону и не подозревал, что в его автомобиль ударит молния. Водитель мгновенно потерял контроль над ногами, рука прилипла к рулю, а от кроссовок пошел дым.

Как сообщает сетевой ресурс «Привет, Ростов», инцидент произошел в районе переулка Доломановского. 41-летний горожанин возвращался на своем автомобиле домой, когда внезапно небо заволокло тучами, сверкнула ослепительная вспышка, и раздался оглушительный гром. После удара молнии водитель потерял чувствительность в ногах, а его ладонь словно приварилась к рулю. С огромным трудом мужчина нащупал ручной тормоз и остановил машину.

В салоне начали плавиться чехлы, коврики и элементы обшивки. С его руки слезала кожа, дымились одежда и обувь. Превозмогая шок, мужчина позвонил супруге, которая настояла на немедленной госпитализации. В итоге обожженный ростовчанин самостоятельно добрался до больницы, где медики диагностировали ожоги лица и конечностей. Врачи провели противошоковую терапию и пересадку кожи по передовой методике. Позже пациента выписали на амбулаторное лечение. Сейчас он строит планы по восстановлению машины, а сам инцидент воспринимает как испытание на прочность.