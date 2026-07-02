Грузовик вылетел с дороги и снес знак, который рухнул на 22-летнюю прохожую

Первый день июля оказался для жительницы Саратовской области весьма неудачным. Дорожный знак, установленный для безопасного перехода автомобильной дороги, рухнул прямо на голову 22-летней девушке. Виновником оказался водитель грузовика, который занесло перед «зеброй».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, инцидент произошел 1 июля, в 15:10 на 9-м километре автоподъезда к Балаковской АЭС. 63-летний водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и врезался в опору светофора и дорожный знак. Конструкция рухнула прямо на 22-летнюю девушку, которая в этот момент просто проходила мимо.

С травмами различной степени тяжести пешехода доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, полиция выясняет, были ли в действиях водителя нарушения ПДД или сыграла свою роль техническая неисправность транспортного средства.

Буквально за несколько дней до этого инцидента портал «АвтоВзгляд» рассказывал историю, как в Кирове LADA Vesta снесла светофор, а тот, рухнув, придавил пассажира отечественной легковушки.