Подросток без «прав» и госномеров попытался удрать от ДПС на LADA без колеса

В Назрани подросток устроил опасный квест на LADA Granta, игнорируя требования полиции и создавая угрозу другим водителям. Погоня закончилась стрельбой по колесам. Теперь его близким грозят солидные штрафы.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия, экипаж ДПС заметил на улице Картоева в Назрани автомобиль LADA Granta с тонированными стеклами и без госномеров. Инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Началась погоня, в ходе которой лихач грубо нарушал ПДД: проезжал на красный свет, выезжал на встречную полосу и даже совершил касательное столкновение с попутной машиной.

Поскольку действия нарушителя создавали реальную угрозу для участников дорожного движения, полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колесам. Одна покрышка разорвалась и отлетела. Несмотря на это, подросток проехал еще некоторое расстояние и остановился только у частного дома. За рулем оказался 17-летний житель Назрани, у которого, разумеется, не было «прав». Автомобиль ему дал старший брат.

В итоге на юного гонщика составили протоколы, его поставят на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Также наказали отца за ненадлежащее воспитание и брата за передачу управления авто без госрегистрации. Машину отправили на штрафстоянку.