Пьяного водителя, который сбил подростка, а потом буянил в машине ДПС, осудили

Петербургский водитель с тридцатилетним стажем за рулем утверждает, что не заметил, как сбил подростка. Однако очевидцы и инспекторы ДПС увидели другую картину: алкоголь, агрессия и попытка скрыться.

ДТП произошло больше двух лет назад в Санкт-Петербурге

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 2 июля Приморский районный суд вынес приговор водителю, сбившему несовершеннолетнего пешехода. Инцидент произошел в январе 2024 года на перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы. Мужчина за рулем Renault Logan наехал на подростка и покинул место аварии. Его задержали очевидцы.

В суде водитель утверждал, что не заметил столкновения, был трезв и не отказывался от освидетельствования. Однако инспекторы ДПС и свидетели описали совсем другую картину: от водителя пахло алкоголем, он буянил, пытался сбежать из патрульной машины, бил ногами по приборной панели и стеклам. Медосвидетельствование он так и не прошел.

Суд признал мужчину виновным по статье о ДТП с тяжким вредом здоровью и оставлении места аварии. Ему назначено наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком и лишение «прав» на 2 года.