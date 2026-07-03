Пьяный студент-иностранец угнал фургон и бросил его после аварии

Обычный рабочий день владельца коммерческого грузовика обернулся кражей и порчей имущества: пока он отлучился по делам, его фургон угнали. Преступником оказался студент-иностранец, который, будучи пьяным, заметил незапертую машину с ключами в замке зажигания. Но покататься по ночной Москве у него не вышло — молодой человек устроил ДТП. Теперь парню грозит не только выдворение из страны, но и судимость на родине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, в полицию обратился работник компании, который припарковал служебную «Газель» на стоянке на улице Введенского в районе Коньково. Когда он вернулся, машины не было. Оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам вышли на след угонщика. Им оказался 25-летний иностранный студент столичного вуза, который был задержан в общежитии на улице Миклухо-Маклая.

Выяснилось, что юноша в нетрезвом состоянии проходил мимо парковки и заметил автомобиль, двери которого были не заперты, а ключи остались в замке зажигания. Он сел за руль, запустил двигатель и начал движение. Однако на одном из перекрёстков не справился с управлением и врезался в легковушку. Испугавшись, он скрылся на поврежденной «Газели» и бросил ее на улице Голубинской.

Сейчас фургон изъят и скоро будет возвращен владельцу. В отношении студента возбуждено уголовное дело по факту угона, он находится под подпиской о невыезде. Также юношу привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП.