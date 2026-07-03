Студент разбил мамину машину и запил горе пивом перед арестом

Ночная поездка без водительского удостоверения на маминой машине обернулась для алтайского студента не только разбитым о столб авто, но и пятью сутками ареста. Решив «снять» стресс, парень выпил 4 литра пива, лишь усугубив свое положение.

Как сообщает алтайская редакция «Комсомольской правды», инцидент произошел в Табунском районе. Учащийся, не имея ни удостоверения, ни навыков вождения, решил прокатиться на автомобиле своей матери, пока родители спали. Он вышел на трассу, проехал 6 километров, но на въезде в село Табуны потерял управление и врезался в опору освещения. Испугавшись, юноша сбежал с места аварии. А вернувшись на попутке домой, чтобы успокоить нервы, выпил 4 литра пива.

Сотрудники ГИБДД быстро вычислили беглеца и составили на него два протокола: за оставление ДТП и употребление алкоголя до освидетельствования. В суде парень признал вину и попросил о снисхождении, но мировой судья назначил ему штраф 45 тысяч рублей с рассрочкой на три месяца и 5 суток ареста. Исполнение наказания отложили на 10 дней, чтобы студент успел завершить производственную практику.