Женщина чудом уцелела после падения брёвен с лесовоза на трассе

Женщина, ехавшая на своем автомобиле со скоростью 40 км/ч, даже не успела испугаться, когда над ней пролетело семиметровое бревно, выпавшее из кузова двигавшегося навстречу лесовоза. Но немного иномарке все-таки досталось: в полете тяжеленная деревяшка задела левое крыло.

Как сообщает башкирский паблик «Говорит Сатка», ДТП произошло в Салаватском районе возле источника Кургазак. 48-летняя женщина на иномарке двигалась со скоростью 40 км/ч в разрешенном режиме. Внезапно с двигавшегося по встречной полосе лесовоза слетело бревно длиной около семи метров. Оно ударило по левому крылу автомобиля и перелетело через машину буквально в паре сантиметров, едва не задев лобовое стекло.

По словам пострадавшей, инцидент произошел за долю секунды, и она осознала опасность только после того, как в боковое зеркало увидела бревно, катившееся на дороге. К счастью, женщина не пострадала. Чего не скажешь о крыле, которое все же оказалось повреждено.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснят, почему перевозимый груз оказался не закреплен должным образом, и установят все обстоятельства происшествия, которое с высокой долей вероятности могло стать фатальным. Этот случай напоминает об истории, которую портал «АвтоВзгляд» рассказывал ранее: в Кировской области лесовоз опрокинулся после ДТП, и бревна полетели прямо на рабочих, ремонтировавших в роковой момент данный участок трассы.