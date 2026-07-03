14-летний школьник с друзьями устроил гонки на авто с двумя экипажами ДПС

Утренние улицы Петропавловска-Камчатского превратились в декорации популярной компьютерной игры: два экипажа ДПС гнались за лихим Mitsubishi, не зная, что за рулем находился совсем еще юный водитель, решивший впечатлить приятелей-сверстников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю, экипаж ДПС в Петропавловске-Камчатском подал сигнал об остановке водителю Mitsubishi Mirage. Однако гонщик проигнорировал требование, увеличил скорость и начал уходить от преследования. Вскоре к погоне подключился второй экипаж. Лихач грубо нарушал ПДД: семь раз проехал на красный свет и выезжал на встречную полосу. Когда нарушитель покинул пределы города, полицейские приняли решение стрелять по колесам. В районе поселка Николаевка машина была остановлена.

За рулем оказался 14-летний подросток без «прав». В салоне также находились его приятели. На юного гонщика составлены многочисленные протоколы. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, а информация о происшествии направлена в школу и для постановки юноши на профилактический учет.

Буквально на днях портал «АвтоВзгляд» рассказывал историю, как в Карелии преследовавший нарушителя инспектор ДПС неудачно выстрелил в удирающую машину и пуля попала в голову подростку, который находился за рулем угнанного автомобиля.