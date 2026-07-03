Две женщины заперли в багажнике дочь бизнесмена ради выкупа в 25 млн рублей

В Мурманске раскрыто похищение 13-летней дочери местного предпринимателя. Девушка 17 лет и 51-летняя женщина силой поймали девочку, связали и спрятали в багажнике автомобиля, требуя у ее отца выкуп в размере 25 млн рублей.

Как сообщает Следственный Комитет России, инцидент произошел 16 июня. Две женщины насильно посадили 13-летнюю школьницу в машину, отвезли в частный дом, связали и поместили в багажник, планируя получить от отца-бизнесмена крупную сумму. Однако узнав о том, что родственники обратились в полицию, женщины добровольно освободили девочку.

Следователи изъяли автомобиль, телефоны и записи камер видеонаблюдения. В отношении 17-летней и 51-летней местных жительниц возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», они помещены под стражу и дают показания.