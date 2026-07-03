Разъяренный мужчина запрыгнул на капот иномарки на перекрестке

Дорожный конфликт в Вологде перерос в опасный трюк: прямо на кольцевом перекрестке разъяренный мужчина запрыгнул на капот проезжающей иномарки. Что стало причиной столь нестандартного способа выяснения отношений — пока неизвестно. Видео происшествия уже разлетелось по соцсетям.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на кольцевом перекрестке в Вологде. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, как мужчина в агрессивном состоянии запрыгивает на капот проезжающего автомобиля. Водитель иномарки вынужден был остановиться, чтобы не сбить пешехода.

Причины конфликта между участниками дорожного движения пока не установлены. По данным региональных СМИ, подобные происшествия на дорогах возникают из-за несоблюдения правил маневрирования. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Агрессия на дорогах иногда принимает весьма опасные формы. Вместо того чтобы рисковать жизнью и здоровьем, лучше бы граждане помнили о взаимном уважении участников движения.