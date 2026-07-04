Автобус с 10 пассажирами врезался в стоящий Mitsubishi под Екатеринбургом

В Белоярском районе Свердловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась на 48-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, 39-летний водитель автобуса HIGER, следовавший из Екатеринбурга в Тюмень, не обеспечил постоянный контроль за дорожной обстановкой и совершил наезд на стоящий автомобиль Mitsubishi, за рулём которого находился 56-летний мужчина.

В момент столкновения в салоне автобуса маршрута №126 «Заречный — Екатеринбург» находились 10 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Водители транспортных средств также не получили травм. Автобус и иномарка получили механические повреждения, их характер уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.