72-летний водитель «Волги» погиб при опрокидывании в канал в Ставрополье

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По информации автоинспекторов, стаж вождения погибшего составлял 45 лет — он был опытным водителем. За последние два года мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.
На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр транспортного средства и прилегающей территории. Для установления состояния опьянения у водителя взят биологический материал для экспертизы.
Проводится проверка, устанавливаются все детальные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.