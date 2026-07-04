72-летний водитель «Волги» погиб при опрокидывании в канал в Ставрополье

В Труновском округе Ставропольского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Волга» и оросительного канала. Авария случилась на 5-м километре полевой дороги. По предварительным данным, 72-летний местный житель, управляя автомобилем, при проезде через канал не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась прямо в воду.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По информации автоинспекторов, стаж вождения погибшего составлял 45 лет — он был опытным водителем. За последние два года мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр транспортного средства и прилегающей территории. Для установления состояния опьянения у водителя взят биологический материал для экспертизы.

Проводится проверка, устанавливаются все детальные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.