Смертельное ДТП в Ставрополе унесло жизнь мотоциклиста

В краевом центре Ставропольского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Авария случилась на улице Л. Толстого. По предварительным данным, 51-летняя водитель легкового автомобиля Kia при совершении левого поворота не предоставила преимущество мотоциклу Suzuki, который двигался во встречном направлении.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения 40-летний мотоциклист, местный житель, получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По информации автоинспекторов, за рулём иномарки находилась женщина с 15-летним стажем вождения. За последние 2 года она 6 раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Погибший мотоциклист имел водительское удостоверение соответствующей категории и в момент ДТП был в защитной экипировке. За последнее время он привлекался к административной ответственности один раз.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.