Смертельное ДТП в Ставрополе унесло жизнь мотоциклиста

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения 40-летний мотоциклист, местный житель, получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По информации автоинспекторов, за рулём иномарки находилась женщина с 15-летним стажем вождения. За последние 2 года она 6 раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Погибший мотоциклист имел водительское удостоверение соответствующей категории и в момент ДТП был в защитной экипировке. За последнее время он привлекался к административной ответственности один раз.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.