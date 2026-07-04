276

Смертельное ДТП в Ставрополе унесло жизнь мотоциклиста

В Ставрополе мотоциклист погиб при столкновении с Kia

В краевом центре Ставропольского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Авария случилась на улице Л. Толстого. По предварительным данным, 51-летняя водитель легкового автомобиля Kia при совершении левого поворота не предоставила преимущество мотоциклу Suzuki, который двигался во встречном направлении.

Поделиться

Изображение Смертельное ДТП в Ставрополе унесло жизнь мотоциклиста

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения 40-летний мотоциклист, местный житель, получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По информации автоинспекторов, за рулём иномарки находилась женщина с 15-летним стажем вождения. За последние 2 года она 6 раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Погибший мотоциклист имел водительское удостоверение соответствующей категории и в момент ДТП был в защитной экипировке. За последнее время он привлекался к административной ответственности один раз.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует