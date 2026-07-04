Ночные трюки на BMW закончились для новосибирца уголовным делом и штрафом

В Новосибирске осуждён автомобилист, устроивший опасный дрифт на центральных улицах города ради видео для интернета. Мировой судья первого судебного участка Центрального района вынес приговор по статье 267.1 УК РФ — «Действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств». Подсудимый признан виновным и оштрафован на 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, согласно материалам дела, в ночь с 18 на 19 апреля 2026 года водитель BMW X4 без номеров целенаправленно выполнял на проезжей части неоднократные развороты на 360 градусов. На участке от дома №1 по улице Ленина до дома №34 по Красному проспекту он намеренно увеличивал обороты двигателя, чтобы автомобиль терял сцепление с асфальтом. Все происходящее фиксировалось на камеру для последующей публикации в интернете.

Суд и следствие квалифицировали действия дрифтера как сознательное создание угрозы для других участников движения. В момент выполнения трюков по данному участку дороги ехали другие автомобили, и каждое такое «развлечение» могло обернуться тяжёлым ДТП. В процессе расследования было установлено, что автовладелец действовал умышленно и осознавал возможные последствия.

Гособвинение настаивало на строгом наказании, и суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.