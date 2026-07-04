Во Всеволожске мотоциклист-подросток сбил 5-летнего мальчика

Во Всеволожске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и маленького пешехода. Авария случилась на улице Взлётной. По предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла, не имеющий водительского удостоверения, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 5-летнего мальчика, который переходил дорогу.

5-летнего мальчика, который переходил дорогу.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате удара ребёнок получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, сейчас он находится под наблюдением врачей, которые делают всё возможное для его спасения. Подросток, управлявший мотоциклом, был опрошен сотрудниками полиции на месте происшествия, после чего его передали родителям.

В отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено административное производство. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела — окончательное решение будет принято после завершения проверки и оценки степени тяжести травм, полученных ребёнком.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверка продолжается.