Попутное столкновение с квадроциклом унесло жизнь ребёнка в Подмосковье

На 1-м километре автодороги «Васютино — Новоозерное — Дальняя» в Павлово-Посадском городском округе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, 39-летний мужчина, совершил попутное столкновение с квадроциклом, за рулём которого находился несовершеннолетний — 10-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба МВД по Московской области, в результате удара 10-летний водитель квадроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции уже прибыли на место аварии и проводят необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Личность водителя иномарки установлена, его опрашивают сотрудники полиции. По факту ДТП будет проведена проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Полиция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними без соответствующего водительского удостоверения и без присмотра взрослых, особенно на дорогах общего пользования, где это сопряжено с высоким риском для жизни.