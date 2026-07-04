В ДТП на трассе Артём-Находка пострадали женщина и 8-летняя девочка

На трассе «Артём — Находка — порт Восточный» произошло ДТП с пострадавшими, причиной которого стал выезд на встречную полосу. Авария случилась в районе 116 км + 350 м, куда прибыли инспекторы Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Выезд на встречку на трассе в Находке привёл к столкновению с Nissan и пострадавшим

Как сообщает пресс-служба МВД Приморского края, 56-летняя женщина за рулём Toyota RAV4 двигалась со стороны Артёма в направлении Находки и допустила выезд на полосу встречного движения. В результате она столкнулась с автомобилем Nissan Leaf, который после удара съехал с проезжей части в кювет. От столкновения иномарки получили механические повреждения.

В результате ДТП пострадали два пассажира Nissan Leaf: 38-летняя женщина была госпитализирована в хирургическое отделение, а 8-летняя девочка после осмотра отпущена на амбулаторное лечение. Водители транспортных средств, по предварительной информации, не пострадали. Состояние алкогольного опьянения у виновницы аварии не установлено.

В отношении водителя Toyota составлены административные материалы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу и по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. По её результатам будет принято процессуальное решение.