Три человека погибли при опрокидывании Ford Focus в Нелидово

В городе Нелидово Тверской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля. Авария случилась на улице Маресьева в поселке Южный. По предварительным данным, 63-летний водитель Ford Focus при выполнении обгона не учёл безопасную скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Обгон на скорости закончился трагедией: трое погибших в ДТП под Тверью

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и двое пассажиров. Все они скончались до прибытия скорой медицинской помощи. Транспортное средство получило серьёзные механические повреждения.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, включая причину потери управления, состояние дорожного покрытия и возможные технические неисправности автомобиля.

Нелидовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.