Три человека погибли при опрокидывании Ford Focus в Нелидово

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и двое пассажиров. Все они скончались до прибытия скорой медицинской помощи. Транспортное средство получило серьёзные механические повреждения.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, включая причину потери управления, состояние дорожного покрытия и возможные технические неисправности автомобиля.
Нелидовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.