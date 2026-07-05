Смертельное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни четырёх человек

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, от полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи. Вместе с ним погибли трое пассажиров — 19, 18 и 17 лет. Все они находились в салоне отечественной легковушки.
Грузовой автомобиль, участвовавший в столкновении, получил механические повреждения, однако информации о пострадавших среди водителя и пассажиров фуры пока не поступало.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.