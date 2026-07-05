Смертельное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни четырёх человек

На 1142-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104, не имевший водительского удостоверения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Foton.

Четверо погибших в ДТП на трассе «Сибирь»: водитель без прав выехал на встречку

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, от полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи. Вместе с ним погибли трое пассажиров — 19, 18 и 17 лет. Все они находились в салоне отечественной легковушки.

Грузовой автомобиль, участвовавший в столкновении, получил механические повреждения, однако информации о пострадавших среди водителя и пассажиров фуры пока не поступало.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.