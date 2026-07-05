Подросток на питбайке пострадал в ДТП в Ставрополе

На улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка. Водитель Kia, 61-летняя женщина, при въезде во дворовую территорию не уступила дорогу и совершила наезд на 16-летнего подростка, управлявшего питбайком Honda во встречном направлении.

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Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от удара юноша получил травмы и был доставлен в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение — госпитализация не потребовалась.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что подросток, нарушив правила, управлял спортивным инвентарём на дорогах общего пользования, не имея ни водительского удостоверения, ни навыков управления подобной техникой.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.