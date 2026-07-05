Подросток на питбайке пострадал в ДТП в Ставрополе

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от удара юноша получил травмы и был доставлен в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение — госпитализация не потребовалась.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что подросток, нарушив правила, управлял спортивным инвентарём на дорогах общего пользования, не имея ни водительского удостоверения, ни навыков управления подобной техникой.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.