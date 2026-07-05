На трассе Тюмень-Омск в массовом ДТП погиб водитель

На 163-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск в Омутинском районе произошло массовое ДТП с участием трёх грузовых автомобилей и одного легкового.

Двое госпитализированы после массового ДТП с Lada и тремя грузовиками

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области, 60-летний водитель Lada Largus выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Sunny. От удара грузовик отбросило на встречный DAF, а обломки задели ещё один DAF и Nissan Terrano, двигавшиеся попутно.

Водитель Lada скончался на месте происшествия от полученных травм. Пассажир отечественной легковушки, а также 49-летний водитель грузовика Sunny получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Остальные участники столкновения, по предварительной информации, не пострадали.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Правоохранители устанавливают точные причины ДТП. Проводится проверка.