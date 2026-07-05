Глава СК потребовал доложить о проверке нападения таксиста на подростка в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нападения таксиста на несовершеннолетнего в Казани. Информация о происшествии появилась в социальных сетях — по данным публикаций, инцидент произошёл на светофоре, когда водитель, ожидая разрешающего сигнала, решил сократить путь и выехал на тротуар.

Таксист напал на 15-летнего велосипедиста в Казани — Бастрыкин взял дело под контроль

На его пути оказался велосипедист, который отказался уступать, что и привело к конфликту. Мужчина вышел из машины, начал оскорблять юношу, а затем толкнул его — подросток упал на асфальт, получив ушибы и гематомы.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, по данному факту следственные органы СК России по Республике Татарстан уже организовали проверку по статье 213 УК РФ — Хулиганство. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Марату Дулкарнаеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Глава ведомства взял исполнение поручения на личный контроль.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В случае подтверждения фактов нападения и наличия состава преступления виновному грозит уголовная ответственность.