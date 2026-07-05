На трассе «Уссури» ищут водителя, спровоцировавшего ДТП и скрывшегося с места

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают неизвестного водителя, который на 727-м километре трассы А-370 «Уссури» спровоцировал аварийную ситуацию и скрылся. Двигаясь со стороны Владивостока в направлении Артёма, он выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив преимущество автомобилю Mazda Tribute под управлением 64-летнего водителя.

Mazda и Daihatsu столкнулись на трассе «Уссури» из-за выехавшего внезапно автомобиля

Как сообщает пресс-служба МВД Приморского края, водитель Mazda, пытаясь избежать столкновения, применил экстренное торможение и маневрирование, но потерял управление и столкнулся с автомобилем Daihatsu MUV под управлением 30-летнего водителя.

В результате удара пострадал 21-летний пассажир Daihatsu — у него диагностирована подкожная гематома. Медицинская помощь была оказана, госпитализация не потребовалась.

Автомобиль, выехавший со второстепенной дороги и ставший причиной ДТП, с места происшествия скрылся. Его марка, модель и государственный номер остаются неизвестными. Сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-розыскные мероприятия.