На трассе «Уссури» ищут водителя, спровоцировавшего ДТП и скрывшегося с места

Как сообщает пресс-служба МВД Приморского края, водитель Mazda, пытаясь избежать столкновения, применил экстренное торможение и маневрирование, но потерял управление и столкнулся с автомобилем Daihatsu MUV под управлением 30-летнего водителя.
В результате удара пострадал 21-летний пассажир Daihatsu — у него диагностирована подкожная гематома. Медицинская помощь была оказана, госпитализация не потребовалась.
Автомобиль, выехавший со второстепенной дороги и ставший причиной ДТП, с места происшествия скрылся. Его марка, модель и государственный номер остаются неизвестными. Сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-розыскные мероприятия.