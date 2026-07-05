64-летняя водитель Renault скончалась после цепного ДТП в Пятигорске

На улице Ермолова в Пятигорске произошло крупное ДТП с участием четырёх транспортных средств. Авария началась с того, что водитель автомобиля King Long, двигаясь по направлению, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Renault. Это стало причиной цепной реакции, в результате которой столкнулись также Lada Vesta и Lada Granta.

Небезопасная дистанция привела к смертельному ДТП с четырьмя машинами в Пятигорске

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в момент происшествия за рулём Renault находилась 64-летняя женщина-водитель. После удара она была доставлена в медицинское учреждение с серьёзными травмами. Несмотря на усилия врачей реанимации, спасти её не удалось — она скончалась в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель King Long, житель города Кисловодска, за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.