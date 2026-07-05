Под Зарайском в ДТП с автобусом погиб 6-летний пассажир легковушки

Как сообщает пресс-служба МВД Московской области, 31-летняя водитель Audi допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автобусом. После удара автобус съехал с дороги.
В результате аварии 6-летний пассажир легковушки, находившийся в салоне Audi, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. Информация о состоянии её здоровья уточняется.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.