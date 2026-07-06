Женщина нашла в своей машине пьяного незнакомца

Сборы в дорогу едва не обернулись инфарктом для жительницы курортного города: когда она открыла дверь своей машины, чтобы положить сумки, увидела ноги незнакомца. Прилично одетый мужчина с перегаром сам не понял, как оказался в чужом авто.

Как сообщают городские паблики, инцидент произошел 5 июля в Новороссийске. Женщина собиралась с сыном в другой город и открыла заднюю дверь автомобиля, чтобы положить вещи. Вместо пустого сидения она обнаружила в салоне спящего человека. Едва оправившись от шока, автоледи разбудила незваного гостя. Им оказался прилично одетый мужчина с сильным запахом алкоголя. Незнакомец принес извинения и признался, что вечером выпивал с друзьями, пошел домой, а дальнейшие события совершенно не помнит.

Как выяснилось, хозяйка накануне недозакрыла дверь, из-за чего замок не сработал. Этим и воспользовался ночной «Лукашин», который просто искал место для отдыха. К счастью, инцидент обошелся без криминала: вещи остались нетронутыми, а мужчина после извинений отправился на поиски своего настоящего адреса.