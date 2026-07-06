Разгневанная женщина разбила кирпичом Hyundai Santa Fe бывшего мужа

Семейный конфликт в Ейске перерос в уголовное дело: местная жительница в порыве гнева разнесла автомобиль бывшего супруга. Женщина не только изрисовала кузов иномарки, но и разбила кирпичом заднее стекло.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в Ейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном повреждении автомобиля бывшего мужа. По версии следствия, после словесной перепалки женщина взяла кирпич и разбила им заднее стекло Hyundai Santa Fe, а также оставила глубокие царапины на кузове. Сумма ущерба превысила 270 тысяч рублей. Теперь уголовное дело направлено в суд, обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

Увы, но порча имущества — не редкость в семейных разборках. Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал историю, как жительница Сахалина протаранила машину любовницы мужа: ревнивица села за руль Toyota Raum и целенаправленно пять раз врезалась в Nissan Teana обидчицы.