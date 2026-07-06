Автобус с полным салоном пассажиров влетел в грузовик

Трасса М-4 «Дон» в Воронежской области стала местом серьезной аварии: рейсовый автобус с пассажирами догнал грузовик. В результате столкновения 12 человек получили травмы.

ДТП с пострадавшими произошло в Воронежской области

Как сообщает полиция Воронежской области, ДТП произошло накануне на 632-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. Водитель автобуса марки Hyundai, перевозившего 26 пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng под управлением 65-летнего жителя Смоленской области.

В результате аварии травмы получили 12 человек: сам водитель автобуса и 11 его пассажиров. Всех пострадавших оперативно доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Прокуратура Воронежской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами. Также надзорное ведомство инициировало проверку соблюдения законодательства при организации пассажирских перевозок.