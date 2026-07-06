Пассажир автобуса нокаутировал пенсионера, заступившегося за водителя

Молодой пассажир набросился на пожилого мужчину, который просто пытался защитить водителя. Доброта пенсионера обернулись для него побоями и больничной палатой. Инцидент случился на конечной остановке у ЖК «Солнечный город».

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», конфликт разгорелся в автобусе, когда один из пассажиров начал агрессивно себя вести, требуя прохода в кабину водителя. Причина его недовольства, по словам очевидцев, была связана с требованием покинуть салон на конечной остановке. Пожилой пассажир, проявив гражданскую сознательность, попытался утихомирить буяна и встал на защиту шофера. Однако мирное урегулирование не входило в планы агрессора.

Выйдя на улицу, молодой человек нанес несколько ударов пенсионеру, а затем и тем, кто осмелился вмешаться. От ударов пожилой мужчина потерял сознание, а его слуховой аппарат выпал и оказался сломан. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего с травмами лица, а полицейские задержали дебошира, доставив его в участок для дальнейшего разбирательства.