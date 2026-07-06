Пьяный пассажир с обрезом угнал такси и ранил водителя

Ночная поездка такси едва не стала для водителя последней: пьяный пассажир направил на него травматический пистолет и угрожал убить. Таксисту чудом удалось спастись, а нападавший теперь проведет за решеткой несколько лет.

Как сообщает прокуратура Якутии, инцидент произошел ночью 28 февраля. 41-летний мужчина вызвал такси, и водитель на Toyota Vitz прибыл на вызов.

В ходе поездки пьяный клиент внезапно продемонстрировал травматический пистолет и обрез 16-го калибра. Хотя обрез был не пригоден для стрельбы, внешне он выглядел устрашающе. Злоумышленник выстрелил из травматического пистолета через окно, затем направил оружие на голову таксиста, а после выстрелил в его правую ногу. Испуганный водитель сумел выскочить из машины, а нападавший сел за руль и скрылся.

Суд приговорил угонщика к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным запретом на управление транспортом на 2 года.