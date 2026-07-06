Водитель едва не сжег машину в попытке высушить салон феном

Хозяин автомобиля чуть не лишился своего транспортного средства из-за нестандартного подхода к уборке. Расплескавшаяся в салоне канистра с бензином поставила водителя в тупик: резкий запах надо было как-то убирать. И мужчина схватился за строительный фен, не подозревая, что это решение может стать роковым. Последствия не заставили себя ждать.

Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел 5 июля у дома №150 на улице Ленинградской в Вологде. Возгорание случилось в начале десятого вечера, когда владелец машины пытался высушить пропитанный бензином ковролин. Мужчина нечаянно пролил горючее из канистры и решил ускорить процесс сушки с помощью строительного фена. Однако горячий воздух и искры от прибора мгновенно воспламенили пары бензина.

Пожар охватил около пяти квадратных метров салона, уничтожив горючие элементы. Собственник успел вызвать пожарных, которые прибыли на место и ликвидировали возгорание. Благодаря своевременной реакции удалось избежать более серьезных последствий для транспорта.