Семеро подростков устроили «полуголый» заезд на мотоциклах в Чебоксарах

Семеро подростков устроили эпатажный заезд по Московскому проспекту, привлекая внимание очевидцев и нарушая ПДД. Видео их выходки мгновенно разлетелось по сети. Клип, что вполне ожидаемо, попал в поле зрения правоохранительных органов.

Как сообщает Госавтоинспекция Чувашии, в социальных сетях появилась видеозапись вызывающего поведения группы мотоциклистов на Московском проспекте. Полуголые молодые люди, в касках и одном нижнем белье, привлекли внимание горожан своим экстравагантным видом и манерой езды.

Сотрудники дорожной полиции оперативно установили личности нарушителей. Ими оказались семеро школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет. Самый младший, 14-летний инициатор «мероприятия» уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Молодые люди признались, что намеренно попали в объективы камер.

В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы за ненадлежащее воспитание. Шестерых участников заезда привлекли к ответственности за управление без «прав», оштрафовав на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, информация о происшествии направлена по месту учебы для принятия дополнительных мер.