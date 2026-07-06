Водитель LADA Vesta с 89 штрафами спровоцировал смертельное ДТП

В Сыктывкаре водитель, который за годы своей водительской практики успел накопить 89 штрафов, вновь нарушил ПДД. Однако на этот раз цена ошибки оказалась слишком высока — в страшной аварии на объездной дороге погибли женщина и 11-летняя девочка.

Как сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми, смертельное ДТП произошло 5 июля в 17:50 на 24-м километре объездной дороги Сыктывкара. Мужчина 1993 года рождения за рулем LADA Vesta двигался от Човского промузла в сторону Эжвинского района. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Ceed, за рулем которой находилась женщина 1992 года рождения. От удара иномарку выбросило в кювет. Водитель Kia и ее пассажирка, девочка 2015 года рождения, погибли на месте до прибытия скорой помощи.

В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц). Как выяснилось, мужчина за рулем с 2012 года, но за это время он 89 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, причем 13 из них — за последний год. Госавтоинспекция вновь призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, особенно при выполнении маневров на встречной полосе.