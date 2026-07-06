Трусливый отец устроил смертельную аварию и бросил жену с погибшей дочкой

В Британии вынесен суровый приговор отцу, по вине которого погибла его собственная дочь. Но в тот момент, когда правосудие должно было свершиться, осужденный исчез. Суд заочно отправил его за решетку на 15 лет, но никто не знает, где сейчас находится беглец.

Британец, севший за руль пьяным, избегает правосудия уже почти четыре года

Как сообщает британская пресса, трагедия произошла почти четыре года назад. 34-летний Эммануэль Саки, вдвое превысив допустимую норму алкоголя, сел за руль автомобиля. В салоне на переднем сиденье без какого-либо детского удерживающего устройства находилась его 7-месячная дочь Эммануэла на руках у матери. Мужчина выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. От удара малышка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Сам Саки, по данным следствия, покинул место аварии, бросив разбитую машину и жену с умирающей девочкой на руках.

Суд признал мать ребенка виновной в причинении страданий дочери из-за перевозки без кресла и приговорил ее к 21 месяцу лишения свободы условно с отсрочкой на два года. Главный же виновник, Эммануэль Саки, должен был отбывать наказание с января 2026 года, однако на оглашение приговора он не явился и теперь объявлен в розыск. Заочно ему назначено 15 лет тюремного заключения.

Детектив Джастин Томас, ведущий это дело, призвал всех, кто знает о местонахождении беглеца, связаться с полицией. Правоохранители опубликовали фотографии и видеореконструкцию аварии, чтобы показать катастрофические последствия рокового решения сесть за руль нетрезвым.