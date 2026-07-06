Трусливый отец устроил смертельную аварию и бросил жену с погибшей дочкой

Как сообщает британская пресса, трагедия произошла почти четыре года назад. 34-летний Эммануэль Саки, вдвое превысив допустимую норму алкоголя, сел за руль автомобиля. В салоне на переднем сиденье без какого-либо детского удерживающего устройства находилась его 7-месячная дочь Эммануэла на руках у матери. Мужчина выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. От удара малышка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Сам Саки, по данным следствия, покинул место аварии, бросив разбитую машину и жену с умирающей девочкой на руках.
Суд признал мать ребенка виновной в причинении страданий дочери из-за перевозки без кресла и приговорил ее к 21 месяцу лишения свободы условно с отсрочкой на два года. Главный же виновник, Эммануэль Саки, должен был отбывать наказание с января 2026 года, однако на оглашение приговора он не явился и теперь объявлен в розыск. Заочно ему назначено 15 лет тюремного заключения.
Детектив Джастин Томас, ведущий это дело, призвал всех, кто знает о местонахождении беглеца, связаться с полицией. Правоохранители опубликовали фотографии и видеореконструкцию аварии, чтобы показать катастрофические последствия рокового решения сесть за руль нетрезвым.