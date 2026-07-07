Таксист вышел покурить, пьяная пассажирка угнала его авто, но застряла в сугробе

Ночная поездка на такси в Печоре обернулась для пассажирки дорогим приключением: пока водитель вышел покурить, она пересела за руль и попыталась уехать. Но угнанный автомобиль застрял в сугробе.

Как сообщает Верховный суд Республики Коми, инцидент произошел еще 4 января. 33-летняя жительница Печоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышла из ресторана и села в такси.

Водитель Toyota Camry, ожидая оплаты, припарковался на автобусной остановке и вышел покурить. В это время женщина пересела на водительское сиденье, завела двигатель и проехала несколько метров, пока не врезалась в сугроб. Владелец такси, заметив это, догнал свой автомобиль и вытащил ключи из замка зажигания.

Сама угонщица плохо помнит происшедшее. В суде она признала свою вину. Печорский городской суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей, а апелляционная жалоба защиты была отклонена.