Таксист вышел покурить, пьяная пассажирка угнала его авто, но застряла в сугробе

Как сообщает Верховный суд Республики Коми, инцидент произошел еще 4 января. 33-летняя жительница Печоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышла из ресторана и села в такси.
Водитель Toyota Camry, ожидая оплаты, припарковался на автобусной остановке и вышел покурить. В это время женщина пересела на водительское сиденье, завела двигатель и проехала несколько метров, пока не врезалась в сугроб. Владелец такси, заметив это, догнал свой автомобиль и вытащил ключи из замка зажигания.
Сама угонщица плохо помнит происшедшее. В суде она признала свою вину. Печорский городской суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей, а апелляционная жалоба защиты была отклонена.