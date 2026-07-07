Популярную тиктокершу застрелили в ярко-зеленом Lamborghini

Ярко-зеленый Lamborghini на бульваре Саншайн в Мирамаре стал целью киллера: прямо за рулем собственного автомобиля была застрелена популярная тиктокерша Dreamdoll Brii. Местные жители спутали выстрелы с фейерверками в честь Дня независимости.

Как сообщает таблоид «CBS News», инцидент произошел в городе Мирамар штата Флорида. Американская блогерша Брианна Джонсон, известная как Dreamdoll Brii, ехала на ярко-зеленом Lamborghini Urus по бульвару Саншайн. Внезапно с водительской стороны автомобиля подъехал белый седан, из которого неизвестный открыл огонь.

Брианна скончалась на месте, а двое ее спутников с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу. Местные жители сначала приняли звуки выстрелов за салюты, так как в Мирамаре продолжались празднования Дня независимости США. У Dreamdoll Brii было около 400 тысяч подписчиков в соцсетях. Мотивы нападения выясняются.

Яркая жизнь и такая же яркая гибель в сверкающем внедорожнике — это ли не символ безжалостного мира. Теперь фанатам остается только гадать, что стало причиной этой трагедии.