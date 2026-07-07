18-летний парень похитил школьницу ради принудительного брака

Молодой человек перешел все границы дозволенного: он напал на школьницу, силой посадил в машину и удерживал почти неделю. Парень утверждает, что собирался на девочке жениться. Выяснилось, что у него был младший пособник.

Как сообщает таблоид «Аbc.net», инцидент произошел в Мельбурне. 18-летний Айома Денг напал на 17-летнюю девушку по дороге в школу, насильно посадил ее в автомобиль и скрылся. Как выяснилось позже, он планировал жениться на ней без ее согласия. Девушку удерживали против воли в течение пяти дней, пока полиция не задержала подозреваемого.

Оказалось, что на момент похищения Айома Денг уже находился на свободе под залогом по другому уголовному делу. В его преступлении участвовал также 15-летний сообщник, который предстанет перед судом отдельно. Адвокат пытается смягчить ответственность, ссылаясь на посттравматическое стрессовое расстройство у своего подзащитного. Однако, все прекрасно понимают, что насилие и принуждение не могут быть оправданы никакими чувствами.