Двое 18-летних парней угнали иномарку, проникнув в нее через багажник

Ночная шалость обернулась судимостью для двоих приятелей: увидев припаркованную машину, они решили на ней покататься. Один проник в салон через багажник, другой помог завести двигатель. Но утро поставило крест на веселье при Луне.

Как сообщает региональный Следком, инцидент произошел ночью 3 апреля в Сердобске. Двое 18-летних местных жителей, не достигших на тот момент совершеннолетия, увидели припаркованную на улице Быкова машину. Один из них предложил приятелю угнать автомобиль. Через багажник они проникли в салон, откатили машину за угол дома, завели двигатель и катались по городу. На следующий день автомобиль бросили у гаражей, где его обнаружил родственник владелицы. Женщина вызвала полицию.

Похитителей быстро нашли. Вину оба признали сразу. Суд назначил одному 1,5 года условно, второму — 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Остается надеяться, что полученный урок не даст им повторить подобное в будущем.