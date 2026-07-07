Мужчина лишился Lexus, купленного с рук, из-за долгов продавца перед банком

Покупка подержанного автомобиля обернулась для свердловчанина пустыми тратами и измотанными нервами: спустя несколько месяцев после сделки выяснилось, что его Lexus находится в залоге у банка. Теперь машину изымут и продадут с торгов. А ведь этого можно было избежать.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, житель региона лишился Lexus RX350, который он приобрел у частного продавца. Первый владелец купил авто в кредит почти за 2 млн рублей, но обязательства не выполнил и перепродал машину. Сведения о залоге были внесены в реестр еще до продажи, однако новый хозяин не проверил эту информацию. В суде он заявлял, что не знал о залоге и что в документах продавец подтвердил отсутствие обременений. Однако Режевской городской суд пришел к выводу, что покупатель не проявил должной осмотрительности и, собственно, виноват сам.

Суд постановил взыскать Lexus в пользу банка: автомобиль будет реализован на публичных торгах, а деньги направят на погашение долга предыдущего владельца. Также с нынешнего собственника взыскали 20 тысяч рублей судебных расходов.

В пресс-службе судов напомнили о необходимости проверять VIN-код в реестре уведомлений о залоге перед покупкой любого автомобиля. Это бесплатно, занимает несколько минут и позволяет избежать подобных проблем.