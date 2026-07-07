Мужчина переоделся в полицейского, чтобы заправиться на АЗС вне очереди

Как сообщает канал Baza на платформе Макс, в Краснокаменске Забайкальского края 21-летний водитель решил схитрить ради покупки бензина. Он приобрел через интернет полицейскую форму и в образе «сержанта Бензовозова» явился на автозаправочную станцию. С важным видом мужчина потребовал заправить свой автомобиль вне очереди, ссылаясь на «закон».
Однако его план провалился — на место прибыли настоящие правоохранители. Самозванца задержали. В отношении него составлен протокол за незаконное ношение полицейского обмундирования, ему грозит штраф до 1500 рублей.