Ревнивец с кирпичом разбил иномарку бывшей жены на глазах у соседей

Ночной покой жителей Южного Медведково нарушил звон разбивающегося стекла. Москвичка, стоявшая на балконе, стала свидетельницей того, как бывший супруг с кирпичем в руках расправлялся с е автомобилем.

Как сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва», инцидент произошел ночью 8 июля в столичном районе Южное Медведково. Местная жительница вышла на балкон подышать воздухом и увидела, как бывший супруг с кирпичом в руке направляется к ее автомобилю. Не медля ни секунды, он запустил камень в лобовое стекло иномарки, разбив его вдребезги.

Женщина тут же позвонила в полицию, и уже на следующий день ревнивец был задержан. На допросе мужчина признался, что таким образом решил выплеснуть обиду на отвергшую его возлюбленную.

Ревность, как известно — плохой советчик, который толкает на необдуманные поступки. Теперь мужчине предстоит не только оплатить ремонт, но и объясняться перед полицией за свой порыв гнева.