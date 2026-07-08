Полуголый дебошир разнес стекла припаркованных авто и погиб от потери крови

Обычный двор на окраине Воронежа стал местом кровавой драмы: неадекватный полуголый мужчина кулаками разбивал окна квартир и стекла машин, пока не получил смертельные ранения. Остановил его лишь наряд полиции. Но, как оказалось, поздно.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в одном из жилых кварталов Воронежа. Полуголый мужчина бегал по двору, выкрикивал что-то нечленораздельное и крушил кулаками стекла припаркованных автомобилей и окон квартир на первых этажах. В результате своих действий он получил глубокие порезы и начал истекать кровью.

Прибывшие полицейские обезвредили дебошира и передали его бригаде медиков, однако по пути в больницу он скончался от большой кровопотери. Правоохранители выясняют причины агрессии и его личность.