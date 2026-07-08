Школьник продал машину ради крипты и стал жертвой грабителей

Столичный подросток задумал инвестировать в криптовалюту и продал для этого автомобиль. Но планам юного финансиста не суждено было сбыться: прямо у Москва-Сити на него напали грабители и вырвали пакет с деньгами.

Как сообщает полиция, инцидент произошел в Москва-Сити. Несовершеннолетний житель столицы продал свой автомобиль и вместе с друзьями отправился в деловой центр, чтобы обменять вырученные 1,5 млн рублей на криптовалюту. Когда подростки вышли из такси, к ним подбежали неизвестные, силой вытащили школьника из машины, потащили в подземный переход, вырвали из рук пакет с деньгами и скрылись.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых — ими оказались 19-летние юноши. У грабителей изъяли только часть похищенного, остальная сумма пока не найдена. Следствие продолжается.