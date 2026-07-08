Грузовик сбил компанию и скрылся, оставив умирать на обочине мужчину

Ночная улица Краснодара пережила жуткое ДТП: грузовик раскидал компанию молодых людей, как кегли, а затем протащил по асфальту одинокого прохожего. Жестокость и трусость водителя, бросившего человека умирать на дороге — это не просто преступление, а нравственное падение.

Как сообщают очевидцы, страшное ДТП произошло около полуночи 7 июля на улице Генерала Трошева в Краснодаре. Грузовой автомобиль наехал на компанию из четырех молодых людей, разметав их по дороге. Один из пострадавших получил тяжелую травму руки, остальные отделались незначительными повреждениями.

Но на этом водитель не остановился — он продолжил движение и сбил мужчину, переходившего дорогу. По словам свидетелей, тело несчастного протащило по асфальту, после чего грузовик затормозил. Водитель и его пассажиры перенесли раненого на обочину, бросили его там и скрылись в сторону улицы Черкасской. Пострадавший в критическом состоянии с множественными переломами был доставлен в больницу, но спустя несколько часов врачи констатировали его смерть.

Полиция устанавливает личности виновных, и остается надеяться, что они понесут заслуженное наказание.