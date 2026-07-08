Невменяемый за рулем легковушки протаранил полицейскую машину у Кремля

Опасная погоня с ДПС у стен Кремля закончилась для водителя не тюрьмой, а психиатрической лечебницей. Мужчина не остановился по требованию полиции, создавал аварийные ситуации, таранил служебный автомобиль и ударил инспектора.

Но он отправится не в тюрьму, а на лечение

Как сообщает прокуратура Москвы, инцидент произошел 6 января текущего года. Сотрудники полиции попросили водителя автомобиля предъявить документы на заправке на улице Люблинской. Однако мужчина проигнорировал требование и газанул в сторону Волгоградского проспекта, грубо нарушая Правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации. На Москворецкой набережной у Кремля он вынужден был остановиться из-за пробки и запрещающего сигнала светофора.

Полицейские попытались открыть дверь автомобиля, но водитель решил наехал на них, протаранил служебную машину и скрылся. При повторной попытке задержания он ударил инспектора кулаком в грудь, после чего был задержан.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством, а потому в момент инцидента не осознавал своих действий. Тверской районный суд Москвы, с учетом позиции гособвинения, направил его на принудительное лечение в стационар специализированного типа.