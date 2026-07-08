Пьяный гитарист устроил заезд на Chevrolet по встречке и снес ограждение

Участник тик-ток хауса рассекал на Chevrolet, сносил ограждения и едва не устроил массовое ДТП. Гитарист из команды Егора Шипа попал на камеру регистратора очевидца, который поделился видео с полицией.

Как сообщает telegram-канал «112», инцидент произошел днем 8 июня на шоссе Энтузиастов в Москве. Гитарист, известный по участию в тик-ток хаусе Егора Шипа, сел за руль Chevrolet и устроил опасный заезд. По словам очевидцев, он двигался по встречной полосе, снес временные ограждения и едва не спровоцировал аварию. Мотоциклист, проезжавший мимо, снял происходящее на видео. Автор ролика отметил, что музыкант ехал не быстро, но явно был нетрезв.

Полиция уже получила видеозапись, на основе которой будет проводиться проверка. Лихачу грозит административная ответственность, а возможно, и уголовное дело за опасное вождение и управление в состоянии опьянения.